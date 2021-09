Kultur

Konzert in Auhausen war ein außergewöhnliches Musikerlebnis

Plus Bei einem Konzert in Auhausen kommen besondere Instrumente zum Einsatz. Auf ihren Gamben spielen die Musiker an dem Abend unterschiedliche Lieder.

Von Ernst Mayer

Die Instrumente, die beim Konzert des Ensembles Da Gamba in der Klosterkirche der ehemaligen Abtei Auhausen gespielt wurden, sehen ein wenig aus wie Cellos. Aber das sind sie nicht. Das ist daran erkennbar, dass der Resonanzkörper nach oben etwas spitzer verläuft, das Griffbrett Bünde wie die Gitarre hat und sechs Saiten, aber mit einem Bogen gespielt wird. Sie steht nicht mit einem Stachel auf dem Boden, sondern wird zwischen den Oberschenkeln gehalten. Durch das Streichen werden besonders weich klingende Töne entlockt.

