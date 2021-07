Oettinger Musiktage starten

Oettinger Musikschaffende präsentieren zum 24. Mal ihr Können anlässlich der Oettinger Musiktage. An diesem Sonntag gibt es ein Open Air

Seit 1975 findet die Konzertreihe „Oettinger Musiktage“ alle zwei Jahre statt – und ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Ursprünglich gedacht als Präsentations-Plattform für die reichhaltige und vielfältige Musiklandschaft, die in der Residenzstadt das Kulturleben bereichert, haben sich die Musiktage mittlerweile zu einer Veranstaltungsreihe mit sehr hohem Niveau entwickelt. In diesem Jahr präsentieren die Oettinger Musikschaffenden vom 3. bis 18. Juli bereits zum 24. Mal ihr Können anlässlich der Oettinger Musiktage. In diesem Jahr werden pandemiebedingt etwas weniger Konzerte gespielt werden, da sich die Probensituation in den vergangenen Monaten bei größeren Gruppen schwierig gestaltete.

Neben dem Nachwuchs aus den Schulen, wo die Talente von morgen üben und sich auf ihre Auftritte vorbereiten, werden auch die „Musikprofis“ auf der Bühne stehen. Darauf können sich Besucher freuen:

4. Juli, um 17 und um 19 Uhr. Oettinger Residenzkonzert Open Air des Oettinger Bachorchesters. Wo: im Fürstlichen Residenzschloss Oettingen – Schlosshof. Bei schlechtem Wetter: Kirche St. Jakob. Der Eintritt kostet 22 Euro und ermäßigt 16 Euro.

8. Juli, um 19.30 Uhr. Rock & Pop von SK Musik (Sandra Exner & Klaus Waber). Wo: Heimatmuseumshofhalle, Oettingen. Der Eintritt ist frei.

15. Juli, um 19 Uhr. Musik Querbeet mit dem Musikensemble des Albrecht-Ernst-Gymnasium. Wo: Pausenhof A-E-G Oettingen. Bei schlechtem Wetter: Aula des A-E-G. Der Eintritt ist frei.

16. Juli, um 18.30 Uhr. Unter dem Motto „Thy word is our music“ spielt die Pfarrersband Gut Drauf vor der Mehrzweckhalle Hainsfarth. Bei schlechtem Wetter: in der Mehrzweckhalle Hainsfarth. Der Eintritt frei.

18. Juli, um 18 Uhr. Open-Air-Konzert im Hofgarten am Schloss in Oettingen. Dort spielt das Oettinger Streichquartett mit Robert Dreksler, Klarinette, und Werner Eisenschink, Akkordeon. Bei schlechtem Wetter: Kirche St. Jakob. Der Eintritt ist frei. (pm)

Weitere Informationen finden Sie im Veranstaltungskalender der Stadt Oettingen im Internet unter: www.oettingen.de/veranstaltungskalender