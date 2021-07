Kultur

vor 18 Min.

Wellküren-Konzert kann erst im dritten Anlauf stattfinden

Mit neuem Programm heute in Nördlingen: die Wellküren (von links) Burgi, Bärbi und Moni Well zusammen mit Kabarettist Andreas Rebers.

Plus Die Wellküren und Andreas Rebers gastieren am Donnerstagabend in Nördlingen. Der Termin musste zweimal verschoben werden, auch der Veranstaltungsort wechselte. Deshalb müssen manche jetzt auf das Konzert verzichten.

Von Robert Milde

Kulturschaffende haben es gerade nicht leicht. Einerseits gibt es nach den Monaten des Lockdowns einen großen Nachholbedarf in Sachen Abwechslung und Unterhaltung, andererseits sind die staatlich vorgegebenen Rahmenbedingungen auch nach langsamen Lockerungen alles andere als optimal. Das Konzert der Wellküren zusammen mit Andreas Rebers ist ein gutes Beispiel dafür.

