vor 41 Min.

Kultur in Oettingen: Auf dem Weg in die Alltagswelt

Die „Weibsbilder“ Mariele Schwarzfischer und Helga Krieger stellen in Oettingen aus. Unser Autor fordert eine Fortsetzung.

Von Peter Urban

„Weibsbilder“ nennen sich die drei Damen, die für die „Szenen einer Ausstellung“ in der Oettinger Schloßstraße verantwortlich zeichneten: Mariele Schwarzfischer aus Kleinsorheim, Helga Krieger aus Wechingen und Christa Meese aus Hainsfahrt präsentierten eine tolle Schau in den Räumen eines ehemaligen Supermarktes. Wurde wohl vorher so einiges verramscht in dem ehemaligen Laden, so zeigte sich in der einigermaßen abgerockten Immobilie, dass Kleider Leute machen (so ein Untertitel der Schau). Die drei Künstlerinnen haben dabei vieles verquickt in dieser ungewöhnlichen Umgebung in erstaunlich neuem „Gewand“: das Szenische sollte sich dabei rund um die Bilder- und Skulpturenausstellung entwickeln, musikalisch untermalt, ergänzt durch mediale Performances rund um das sehr aktuelle Thema „#MeToo“.

Und auch um darzustellen, wie die drei Damen zusammenarbeiten. Es geht ihnen in ihrer Arbeit darum, sich völlig frei in Kunst „auszutoben“, ohne Schranken, ohne kreative Vorgaben.

Als Hauptidee zog sich durch die Darstellung, die Bilder nicht auf Leinwand zu beschränken, sondern die Bilder in Kleidungsstücke, sozusagen personifiziert, umzuformen. Zahlreiche Besucher schlenderten interessiert durch die ehemaligen Aldi-Hallen, immer wieder „umgarnt“ von Models, die in immer wieder verschiedenen Outfits scheinbar zufällig erschienen und zeigten, wie sich die Werke von der musealen Wand auf Röcke, T-Shirts, auf Hosen und Pullis verlagerten. Schade nur, dass sich der immense Aufwand, der sichtbar hinter der Ausstellung steckte, nur auf einen Nachmittag bezog. Auf Nachfrage allerdings zeigten sich die Künstlerinnen durchaus bereit, die Aktion bei entsprechender Nachfrage entweder in Einzelführungen oder vielleicht auch als Gesamtperformance zu wiederholen. Wie zu erfahren war, stehen die Räume und damit die statische Schau noch längere Zeit bestehen. Für das offizielle Management ist Dr. Christa Meese zuständig, die diese Grundidee entwickelte, von der gehabten Form von Kunstausstellung wegzuführen, das Publikum interaktiv mit einzubeziehen. Was an diesem Nachmittag erstaunlicherweise gut gelang, obwohl draußen bestes Wetter lockte und viele Menschen die Cafés in der Innenstadt bevölkerten. Irgendwie neu und spannend auch die Intention der Künstlerinnen, ihre Werke so darzustellen, dass der Betrachter Hineinschauen ins Bild neben bzw. vor sich einen künstlichen Mitseher in Form von Schaufensterpuppen hat, die dasselbe Bild auf Ihrer Kleidung tragen.

Die in jedem Fall genauso ungewöhnliche wie sehenswerte eintägige Schau hat eine Fortsetzung verdient. Auch hier bestimmt die Nachfrage das Angebot. Es steht jedem frei, sich für eine zweite Ausgabe stark zu machen. Lohnenswert wäre es auf jeden Fall und großen Spaß machen würde es sicher vielen Kunstinteressierten. Und den Protagonistinnen, wie gesehen, mit Sicherheit ebenfalls.