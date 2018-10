02.10.2018

Kultusminister Sibler kommt zu Bildungspodium

Diskussionsrunde im Technologie Centrum

Nördlingen Die bayerische Bildungspolitik war in den vergangenen Jahren vielen Diskussionen und einem großen Wandel ausgesetzt. G8 und G9, duales Bildungssystem, von der Hauptschule zur Mittelschule, Fachkräftemangel, frühkindliche Förderung, Inklusion und Kompetenzorientierung sind dabei nur wenige Schlagworte. Wie hat Bayern auf die Herausforderungen dieser Zeit reagiert? Welche Ziele wurden erreicht und was steht in der nahen Zukunft auf der Agenda? Diese und viele weitere Fragen sind auch in unserem Landkreis brandaktuell, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU Nördlingen.

Daher laden der CSU-Arbeitskreis „Schule, Bildung, Sport“ (AKS) sowie Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und der CSU-Ortsverband Nördlingen alle Interessierten zum AKS-Bildungspodium mit Bernd Sibler, dem Bayerischen Staatsminister für Unterricht und Kultus, ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. Oktober, im Technologie Centrum Westbayern (TCW) (Emil-Eigner-Straße 1, Nördlingen) statt und beginnt um 17.30 Uhr.

Für die moderierte Fragerunde können dem AKS bereits im Vorfeld per Mail an maximiliane.boeckh@gmx.de Fragen zugesandt werden. (pm)

