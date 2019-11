vor 36 Min.

Kundgebung bei Jeld-Wen

Das fordert dieIG Metall

Weil eine Annäherung in den Tarifverhandlungen für die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie nicht in Sicht ist, haben vergangene Woche mehr als 3000 Beschäftigte in Baden-Württemberg für ihre Forderungen Druck gemacht: 5,5 Prozent mehr Geld und ein Extraplus für Auszubildende. Am Montag, 11. November, wollen Kollegen der Firma Jeld-Wen in Oettingen zeigen, dass sie hinter der Forderung der IG Metall stehen. Das teilt die Gewerkschaft mit. Auch die erste Tarifverhandlung für Bremen und Niedersachsen am vergangenen Freitag habe kein Ergebnis gebracht, wie bereits zuvor die ersten regionalen Verhandlungen in Baden-Württemberg, Westfalen-Lippe, Bayern und Rheinland-Pfalz. „Nach Aussagen der Arbeitgeber ist die wirtschaftliche Lage erheblich schlechter, als von uns dargestellt, unsere Forderungen seien nicht nachvollziehbar und ein Angebot unmöglich“, berichtet Brigitte Doeth, die die Tarifverhandlungen der IG Metall koordiniert. Die Beschäftigten wollen sich das nicht bieten lassen. Ein Großteil leistet Überstunden. Viele Betriebe haben Probleme, Fachkräfte zu finden.

Die Kundgebung soll nach Informationen unserer Zeitung um 12.30 Uhr vor dem Werkstor in Oettingen stattfinden. (pm/vmö)

