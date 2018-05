vor 37 Min.

Kunst, die unter die Haut geht

Jay Stich und Peter Gentner betreiben ein Tattoo-Studio in Möttingen.

Von Ronald Hummel

Jay Stich, sie will bei ihrem Künstlernamen genannt werden, und Peter Gentner, beide aus dem Ries, wurden für ihren Mut belohnt, ihrer künstlerischen Ader zu folgen: Die heute 28-jährige Jay lernte schon ein Jahr lang Krankenschwester, da spürte sie, dass es nichts anderes als die Kunst des Tätowierens für sie gab. Ihre Eltern bekräftigten sie darin und hatten immer gesagt: „Du wirst mal Tätowiererin, du hast schon als kleines Kind Leute angemalt.“ Ähnlich war es beim heute 38-jährigen Peter Gentner; er hatte alles Mögliche gemacht, aber nur in der Tattoo-Szene fühlte er sich wirklich zu Hause, genau wie Jay. „Von 2000 bis 2002 schaute ich mir die Kunst in einem Tattoo-Studio ab“, sagt er. „Tätowierer ist kein anerkannter Beruf mit regulären Schulungen. Trotzdem sollte man die Kunst in einem Studio lernen, anstatt wild rumzustechen oder sein Fachwissen bei Youtube zu beziehen.“

Das Talent der Beiden trat schon zutage, als sie noch privat stachen. 2010 taten sie sich als Künstler zusammen und tätowierten gemeinsam im Wohnzimmer-Studio von Peter, der selbst von Kopf bis Fuß seine Kunst zur Schau trägt. Es lief gut, Freunde und Bekannte kamen zuhauf, die Mundpropaganda tat ein Übriges. Vor rund sieben Jahren wagten sie konsequent den Schritt zum „Ink Shot Tattoo“ Profi-Studio, mieteten ein Haus in Möttingen an der Hauptstraße und richteten einen wahren Gothic-Tempel vom Feinsten ein, ganz in schwarz mit reichlich Totenköpfen und Gruselbildern an den Wänden und einem mächtigen schwarzen Thron. „Ja, es tut weh!“, steht groß auf einem Schild im Eingangsbereich. Es schlug ein wie eine Bombe, ohne jede Werbung. Und noch etwas findet sich an den Wänden und in einem Regal: 23 Pokale und Medaillen, gewonnen bei Wettbewerben auf Messen. Vor allem Jay erweitert hier immer wieder ihren Horizont und ihr Fachwissen, holt sich Inspirationen bei den Künstlern. Jay ist auf Linien und akkurate Geometrie spezialisiert, Peter auf reale Bilder wie Rosen oder Gesichter.

Zu 90 Prozent haben Tattoos für die Kunden eine tiefere Bedeutung, erinnern an Menschen, bilden zum Beispiel Namen, Hände oder Füße der Kinder ab. Jay und Peter empfehlen Lebenspartnern Symbole wie Schloss und Schlüssel, Puzzleteile oder persönliche Gegenstände anstatt Namen, die vielleicht eines Tages geschwärzt oder überzeichnet werden müssen. Auch Leidenschaft wird gern mit Tattoos ausgedrückt – eine Zündkerze für den begeisterten Mechaniker, vier Ringe für den Audi-Fan. Religiöse Symbole wie Dürers betende Hände sind häufig, politische Symbole verweigern die Beiden schlichtweg. Sie lehnen auch Aufträge ab, die offenkundig nicht durchdacht oder nicht realisierbar sind. Manchmal erleben sie erstaunliche Gedankenlosigkeit: „Machen sie meinem Sohn den Arm voll mit irgendetwas, das gerade in Mode ist“, wollte eine Mutter bestellen.

Tattoos bedeuten Spontaneität, kaum einer überlegt, dass es für ein ganzes Leben sein soll. Da ist das kotzende Einhorn im Augenblick vielleicht lustig, aber in zehn, 20 Jahren? Dann ist es vielleicht so verräterisch wie das berühmte „Arschgeweih“, um die Jahrtausendwende groß in Mode, heute sichtbarer Beweis, dass die Trägerin jetzt mindestens um die 40 ist. Dass Tattoos lebenslang schön aussehen, ist für Jay eine rein handwerkliche Frage: „Die Linien müssen einen Mindestabstand haben, dann verlaufen sie später nicht ineinander.“ Einige Tipps aus erster Hand: Gute Studios finden sich ganz leicht über die Träger guter Tattoos; bei diesen bekomme man auch Inspirationen. Man solle erst eine gewisse Reife abwarten, bevor man vielleicht ein Leben lang mit Schneewittchen auf dem Oberschenkel herum läuft. Auffallend sichtbare Tattoos seien immer mehr im Kommen, aber sie sollten im Beruf nicht hinderlich sein. Es könne schließlich sein, dass man mit Hand-Tattoo nicht als Kassiererin eingestellt wird ...

Woher die derzeitige unbändige Lust am Tattoo kommt? „Wir leben in einer Zeit, wo jeder seinen Körper perfektionieren will“, hat Jay die Erklärung parat. „Und wenn man sich nach dem ersten Tattoo schöner fühlt, will man immer mehr. Wenn man eine tolle Frisur bekommt, ist es ja genau so.“

