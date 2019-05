00:32 Uhr

Kunst im Stift: „Frauen“

Sebastian Passmore-Cox zeigt seine Werke

Eine neue Kunstausstellung ist ab kommenden Freitag, 17. Mai, im Foyer des Nördlinger Stiftungskrankenhauses zu sehen. Sebastian Passmore-Cox zeigt dort seine neuesten Werke. Dieses Mal beschäftigt sich der Künstler, der in Italien aufgewachsen ist und seit 2015 in Nördlingen lebt, mit dem schönen Geschlecht. „Frauen“ nennt er so auch schlicht die Ausstellung. Wie er die Damen sieht und was ihm an ihnen besonders gefällt, erfahren die Besucher. Passmore-Cox hat an der Accademia di Belli Arti in Carrara, Italien, studiert.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr statt. Veranstalter ist der Freundes- und Förderkreis Stiftungskrankenhaus Nördlingen. Die Ausstellung ist bis zum 19. Juni zu sehen. (pm)

