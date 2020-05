vor 2 Min.

Kunsthandwerkermarkt online

Im Juni 2019 fand der Kunsthandwerkermarkt mit Kunstmeile in der Altstadt, Sonnenuhrenpark und Wörnitzpark statt. In diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation erstmals im Internet.

Plattform für Kunstschaffende in Wassertrüdingen

Von Peter Tippl

Der Kunsthandwerkermarkt mit Kunstmeile im Sonnenuhrenpark in Wassertrüdingen hätte eigentlich am zurückliegenden Wochenende stattfinden sollen. Doch wie viele weitere Veranstaltungen in diesem Frühsommer musste er aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auf eine geniale Idee kam nun der Touristikservice der Stadt Wassertrüdingen. Er bietet den Kunsthandwerkermarkt in verkleinerter Form „online“ als Werbeplattform auf der Facebookseite und der Homepage der Stadt Wassertrüdingen an.

Ein großer Teil der ursprünglich 30 Anbieter haben Bilder und Beschreibungen ihrer handwerklichen Arbeiten an den Touristikservice übermittelt. Das Touristikteam hat seit Freitag, 22. Mai, auf der Homepage und Facebookseite die Kunstwerke veröffentlicht. Somit können interessierte Kunden in aller Ruhe die Kunstwerke ansehen und direkt in Kontakt mit den Anbietern treten. Mit der Aktion will der Touristikservice laut Nina Maurer den Kunstschaffenden eine Plattform und Kontaktmöglichkeiten mit den Kunden bieten und ermöglicht somit auf unkonventionelle Weise einen kleinen Online-Kunsthandwerkermarkt.

Ersatztermin soll noch beraten werden

Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken, wünscht der Touristikservice den Kunden und viel Erfolg bei dieser außergewöhnlichen Marktsituation. Ob ein Ersatztermin für einen öffentlichen Kunsthandwerkermarkt im Herbst zustande kommt, wird im Kulturausschuss beraten.

