Kunstturnen

vor 55 Min.

KTV Ries rechnet sich kaum Chancen gegen Titelfavorit Pfuhl aus

Plus Die KTV Ries geht als Underdog in das Duell gegen das Team aus Neu-Ulm, will aber Gerätepunkte holen. Dafür sollen die Spezialisten sorgen.

Von Thomas Frisch

Am dritten Wettkampfwochenende geht es zu Hause gegen den haushohen Favoriten aus Neu-Ulm – den TSV Pfuhl. Der Erstligist aus 2019 versucht sich in diesem Jahr am Wiederaufstieg in Deutschlands höchste Klasse und hat bisher beeindruckende Leistungen gezeigt. Für die KTV geht es am Samstagabend vor allem um Gerätepunkte. Los geht es um 18 Uhr im Rieser Sportpark.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen