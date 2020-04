03.04.2020

Kurzarbeit dominiert den Arbeitsmarkt

Agentur für Arbeit gibt Zahlen aus dem März bekannt

Die Auswirkungen, die das neuartige Coronavirus auf den Arbeitsmarkt im Landkreis Donau-Ries haben wird, sind derzeit schwer abschätzbar. Dies teilt die Agentur für Arbeit Donauwörth in einer Pressemitteilung mit. „Die Corona-Krise hat unser Leben und unseren Alltag in einem Umfang verändert, wie wir es uns noch vor Kurzem nicht vorstellen konnten. (...) Es kommt auch sehr darauf an, wie lange die Corona-Krise andauert und wie schnell es den Betrieben möglich ist, wieder in ihr normales Geschäft einzusteigen“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Donauwörth.

März-Zahlen spiegeln Corona-Lage noch nicht wider

Man könne frühestens ab dem kommenden Monat beginnen, zu bilanzierern und zu dokumentieren. Die aktuellen Zahlen für den März seien erhoben worden, noch bevor die Ausbreitung des Virus die wirtschaftlichen Aktivitäten stark eingeschränkt hätten, heißt es in der Mitteilung weiter. Deshalb sei am Stichtag, dem 12. März, noch sehr wenig zu spüren gewesen, so Paul. „Die Arbeitslosenquote in allen Landkreisen sank im Vergleich zum Februar.“ Angesichts der in weiten Teilen ruhenden Wirtschaft blieben Neu- und Wiedereinstellungen jetzt jedoch vorerst aus, sagt Paul. „Die März-Zahlen bilden demnach die aktuelle Situation absolut nicht ab.“

Kurzarbeit sei das derzeit vorherrschende Thema in den Unternehmen, so Paul. Eine stabile Datenbasis, auf der die Entwicklung abzuschätzen sei, habe die Arbeitsagentur noch nicht. Diese könne aufgrund bürokratischer Regelungen erst in drei Monaten umfassend analysiert werden. „Erst dann haben wir endgültige Daten dazu, wie viele Personen genau kurzgearbeitet haben, wie groß der Arbeitsausfall war und welche Branchen betroffen sind“, sagt Paul.

26 Milliarden Euro Rücklagen zur Verfügung

Der Agenturleiter möchte auch ein wenig beruhigen: „In dieser außergewöhnlichen Lage, die keiner von uns je erlebt hat, braucht sich wenigstens keiner Sorgen zu machen, dass der Bundesagentur für Arbeit das Geld ausgeht.“ Für genau solche Situationen seien Rücklagen gebildet worden – aktuell in Höhe von 26 Milliarden Euro. „Und wenn diese nicht reichen, erhalten wir Zuschüsse des Bundes, wie es auch in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise war. Außerdem sind Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld Pflichtleistungen. Das heißt, wer einen Anspruch hat, erhält diese auch.“ (pm)

