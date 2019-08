LKW-Fahrer muss Sicherheitsleistung erbringen

12:25 Uhr

Vorfahrt auf der B25 bei Munzingen missachtet

Am Freitagnachmittag fuhr ein 36j-ähriger Ukrainer bei Munzingen von Birkhausen kommend mit seinem Sattelzug auf die B 25 Richtung Norden ein und übersah dabei einen auf der B 25 ebenfalls in Richtung Norden fahrenden 65-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer versuchte noch, nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, streifte jedoch den einbiegenden Sattelzug trotzdem. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 3500 Euro. Von dem ausländischen Lkw-Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der fälligen Geldbuße einbehalten. (pm)