10:42 Uhr

LKW fährt auf PKW auf

Glimpflich ging ein Auffahrunfall in Nördlingen aus

Gestern Nachmittag kam es in der Nürnberger Straße in Nördlingen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Pkw-Fahrer wollte von einer dort ansässigen größeren Firma in die Nürnberger Straße einfahren. Hier musste er verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende rumänische Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (pm)

