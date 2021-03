vor 21 Min.

Ladendetektiv schnappt Dieb in Baumarkt

Ein Rentner hat sich Waren in seine Jacke gesteckt und wollte dann aus dem Baumarkt laufen

Ein 69-Jähriger ist dabei beobachtet worden, wie er in einem Baumarkt in der Hofer Straße in Nördlingen Waren gestohlen hat. Laut Polizeibericht beobachtete ein Ladendetektiv den Rentner. Der fiel auf, da er verschiedene Waren aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte.

Mann hätte genügend Bargeld dabei gehabt

Der 69-Jährige verließ den Baumarkt, ohne die Waren zu bezahlen und wurde dabei von dem Ladendetektiv aufgehalten. Eine Polizeistreife stellte fest, dass der Mann eigentlich genug Bargeld dabei gehabt hätte, um die Waren zu bezahlen. Nun erhält der Mann ein Hausverbot und eine Strafanzeige. (pm)

