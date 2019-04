Ladendieb wird entlassen und schlägt gleich wieder zu

Ende April wird die Bundesstraße 25 bei Möttingen gesperrt. Zeitgleich findet in Fessenheim eine andere Baumaßnahme statt. Das sind die Umleitungen.

Die Baustelle am Reimlinger Tor beeinträchtigt den Festumzug für das Stabenfest, die Teilnehmer müssen eine andere Strecke gehen. Ein Teil der Feierlichkeiten fällt wohl aus.

