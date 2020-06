09:56 Uhr

Ladendiebe wollen Parfüm im Wert von 395 Euro stehlen und scheitern

In einer Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen ist beinahe Parfüm im Wert von fast 400 Euro gestohlen worden. (Symbolbild)

Der Ladendetektiv beobachtet die Täter, einem gelingt allerdings die Flucht. An diesem Tag wurde noch eine 13-Jährige beim Stehlen erwischt.

Ladendiebe sind am Mittwoch in der Nördlinger Innenstadt erwischt worden. Ein Ladendetektiv beobachtete in einer Drogerie in der Löpsinger Straße, wie eine 13-Jährige mehrere Kosmetikartikel in ihre Handtasche steckte. An der Kasse bezahlte das Mädchen allerdings nur einen Teil der Waren und wurde daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen, wie die Polizei berichtet. Das Mädchen wurde nach der Anzeigenaufnahme von ihrer Mutter abgeholt.

Die Polizei ermittelt außerdem gegen zwei Personen, die nach ersten Erkenntnissen Parfüm im Gesamtwert von 395 Euro stehlen wollten. Auch sie wurden vom Ladendetektiv erwischt. Einer der Täter wurde festgenommen, der andere flüchtete. Die gestohlenen Waren wurden der Geschäftsführerin wieder ausgehändigt. RN

