Landessieger: Die Movie-Bande aus Nördlingen gewinnt unter 130 Teilnehmern

Die Movie-Bande war beim Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen – Erforscht die Geschichte und Kultur Eurer Heimat!“ überaus erfolgreich. So überzeugten die Nachwuchs-Filmer.

In diesem Jahr hat die feierliche Verleihung der Sonder- und Landespreise im Bayerischen Landtag coronabedingt abgesagt werden müssen. Staatsminister Michael Piazolo bedauerte dies sehr und ließ den Gewinnern nun die Urkunden zustellen. Er bat Oberbürgermeister David Wittner die Übergabe der Urkunden vorzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Landesjury hatte unter der Rekordzahl von 130 Einsendungen ausgewählt und den Beitrag der Movie-Bande der Grundschule Mitte Nördlingen mit dem ersten Landespreis ausgezeichnet. Piazolo gratuliert den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und den begleitenden Lehrern herzlich. In seiner Laudatio schreibt er, dass die Schüler Oskar Simon, Emilia Kempinski und Khatera Jafari aus der Klasse 4b den Beitrag „Maria Holl – die Hexe von Nördlingen“ vorzüglich und bemerkenswert umgesetzt haben“. „Die DVD mit einem Probefilm und ein sehr ansprechend angelegtes Projektheft habe überzeugt.

Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen – Erforscht die Geschichte und Kultur Eurer Heimat!" – Moviebande ist erfolgreich

Umfassend und eindrücklich in Bild, Text und Ton werden die Geschehnisse rund um die Geschichte der Wirtshausinhaberin Maria Holl, die einen Hexenprozess über sich ergehen lassen musste, dargestellt. Holl ist in der Geschichte Nördlingens als Frau vermerkt, die durch ihre Beharrlichkeit und Widerstandskraft den Grundstein zur Beendigung der Hexenverfolgung und der Hexenprozesse im schwäbischen Städtchen im Jahr 1594 gelegt hat. Sie wird als eine der berühmtesten Persönlichkeiten Nördlingens geführt“, so der Kultusminister in seiner Botschaft.

Am Beispiel der detaillierten Recherche erfahren die Kinder, welche grauenvollen Ausmaße die Phase der Hexenverfolgung angenommen hat. Die Movie-Bande hatte sich für den Film vorab ausführlich mit Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel unterhalten. Bei den Theaterschauspielen in der Alten Bastei spielten Betty Schneider und Annette Seidel die Maria Holl. Auch mit diesen beiden wurden Interviews geführt. Ergänzt wurden die Gespräche mit Rundgängen an den historischen Stätten, die von Stadtführerin Sonja Fall angeboten waren.

Als verantwortliche Lehrer der Grundschule Mitte waren Birgit Langseder und Dieter Scholz als Leiter der AG Film involviert. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner gratulierte allen Beteiligten herzlich für diesen außerordentlichen ersten Landespreis und unterstrich die lobenden Worte des Staatsministers. Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner wäre beim Festakt im Bayerischen Landtag zugegen gewesen. Sie übermittelte ihre Glückwünsche mit den Worten „Nur wer die Vergangenheit kennt und versteht, kann daraus Lehren für die Zukunft ziehen – und damit unsere Demokratie stärken.“

Oberbürgermeister Wittner übergab den drei Preisträgern ein Geschenk der Stadt und Förderlehrer Scholz überreichte den Schülern die Urkunden mit einem Kino- und einem Lesegutschein der Grundschule Mitte. (pm)

