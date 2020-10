vor 34 Min.

Landeswettbewerb der Betonbauer findet erstmals in Nördlingen statt

Sebastian Vogel wird als „bester bayerischer Betonbauer“ ausgezeichnet.

Von Jim Benninger

Ob der seit Jahrzehnten ausgetragene Landeswettbewerb für Beton- und Stahlbetonbauer heuer wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen oder in kleinerem Umfang ohne Publikum durchgeführt werden sollte, war für die bayerischen Handwerkskammern im Vorfeld ein großes Thema. Nordschwabens Bau-Innungs-Obermeister Werner Luther und der Leiter des Ausbildungszentrums in Nördlingen, Josef Leberle, setzten sich dann für die Durchführung ein. Leberle, seines Zeichens auch Bundestrainer der Betonbauer, und sein Team führten nun an der Kerschensteiner Straße in Nördlingen den Wettbewerb durch, der heuer von der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz organisiert worden war.

Nach einer Absage sah dieser dann noch fünf erfolgreiche Betonbauer aus verschiedenen bayerischen Bezirken als Teilnehmer. Landessieger nach einem langen Arbeitstag wurde schließlich Sebastian Vogel aus dem mittelfränkischen Windsbach. Er hatte bei der Firma Moezer aus Lichtenau gelernt und war nach Noten und Arbeitsproben bereits der beste Geselle der dortigen Innung und seines Kammerbezirkes.

Vogel setzte sich gegen die Konkurrenz durch

Mit seinen guten Leistungen hatte sich Vogel gegen die Vertreter aus den Kammern Schwaben (Sebastian Dorn aus Altusried von der Firma Filgis in Krugzell), Niederbayern/Oberpfalz (Lukas Horndasch aus Schwabach vom Bauzentrum Klebl in Neumarkt), Oberfranken (Michael Mandel aus Renndorf von Hartmann Wohn- und Gewerbebau in Stappenbach bei Bamberg) sowie Unterfranken (Maximilian Schmitt aus Grettstadt bei Schweinfurt vom dortigen Böhner-Bau) durchgesetzt. Alle fünf hatten an einem langen Arbeitstag in Nördlingen die Schalung für ein versetzbares Fertigteil mit Abschrägungen, Auskragungen und Aussparungen in Sichtbetonqualität anzufertigen.

Geprüft wurden die fertigen Arbeiten aller Teilnehmer am Ende dann von Josef Leberle sowie Julian Kiesl aus Mallersdorf-Pfaffenberg (Niederbayern) und Jonas Hopf aus Laasen in Thüringen. Beide hatten ebenfalls schon unter dem Bundestrainer gearbeitet und größere Erfolge in Bundeswettbewerben vergangener Jahre gefeiert. Dies wünschen nun dem diesjährigen Landessieger Vogel alle in Nördlingen, zumindest erstmal beim nächsten Bundeswettbewerb, der wohl im badischen Bühl stattfindet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen