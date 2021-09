Corona: Landkreis Donau-Ries weitet Lollitests an Kitas aus

Plus An zwei Kitas im Landkreis Donau-Ries werden bereits Lolli-Tests für Kindergartenkinder angeboten. Jetzt wird das Projekt zum Schutz vor Corona ausgeweitet.

Im Landkreis Donau-Ries werden im Rahmen eines Pilotprojektes bereits an zwei Kitas sogenannte „Lolli-Tests“ für Kinder angeboten. Dieses von Professor Wolfgang Schramm initiierte Pilotprojekt soll nun auf den gesamten Landkreis Donau-Ries ausgeweitet werden. Die „Lolli-Tests“ werden von den Kindern am Morgen vor dem Kita-Besuch durchgeführt und anschließend mittels besonders sicheren PCR-Tests auf Covid-19 untersucht, teil das Landratsamt gegenüber unserer Redaktion mit.