Corona-Pandemie: Zwei Senioren sterben im Kreis Donau-Ries

Corona-Pandemie: Im Landkreis Donau-Ries steigt die Zahl der Todesfälle, die das Gesundheitsamt meldet, auf 152. Außerdem gibt es weitere Zahlen zum Impfstand.

Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Landkreis Donau-Ries gestorben. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, litten die Senioren, die älter als 80 beziehungsweise 90 Jahre waren, an erheblichen Grunderkrankungen. Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle damit auf 152.

Corona aktuell im Landkreis Donau-Ries: Impfungen, Indexfälle und Intensivpatienten

Aktuell sind 5733 Menschen im Kreis positiv auf Covid 19 getestet worden, 5263 Personen gelten als genesen. 318 Personen sind aktuell positiv getestet und damit sogenannte „Indexfälle“. 1396 Personen wurden positiv auf die britische Virusvariante getestet, 18 auf die südafrikanische. In den lokalen Krankenhäusern werden aktuell 26 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt, davon fünf intensivmedizinisch.

Im Landkreis Donau-Ries wurden bis zum 16. Mai insgesamt 57.547 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 42.635 auf die Impfzentren und 14.912 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben bislang 46.327 Bürger erhalten, dies entspricht 34,62 Prozent der Landkreisbevölkerung. Deutlich gesteigert werden konnte in der vergangenen Woche auch der Anteil der vollständig geimpften Personen.

Wie viele Menschen haben im Landkreis Donau-Ries eine Vollimpfung?

Mit 11.227 Zweitimpfungen entspricht dies einer Quote von 8,39 Prozent. Weitere 22.009 Personen sind über die Bayerische Impfsoftware BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) registriert und signalisieren damit ihre Bereitschaft zu einer Impfung. In der zurückliegenden Woche konnten in der Region insgesamt 7030 Impfungen durchgeführt werden. Davon wurden 3523 Impfungen in den Impfzentren und 3507 durch die niedergelassenen Ärzte verabreicht. (pm)

