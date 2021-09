Grünen-Vertreter im Kreis Donau-Ries: Zeit für „echten Klimaschutz“

Plus Die Grünen-Vertreter im Kreis Donau-Ries sind zufrieden mit dem Wahlergebnis. Über verlorene Jahre und einen klaren Auftrag.

Nordschwaben ist wahrlich keine Hochburg der Grünen. Die Vertreter der Umwelt-Partei sind dennoch zufrieden mit den Ergebnissen der Bundestagswahl 2021. 14,7 Prozent auf Bundesebene, 9,5 Prozent der Zweitstimmen im Wahlkreis Donau-Ries und jeweils ein enormer Zuwachs im Vergleich zu 2017. Die Reaktionen haben viel gemein: Es geht um einen klaren Regierungsauftrag und verlorene 16 Jahre.