Impfen, Ärtzemangel, Praxis-Alltag: „Wir merken jetzt unsere Grenzen“

Der ärztliche Koordinator des Landkreises Sebastian Völkl spricht über die Impflage im Donau-Ries und schildert, wie vielleicht gegen den Ärztemangel in der Region vorgegangen werden könnte.

Herr Völkl, Sie hatten gerade ein bisschen Urlaub. Das war vermutlich die erste Zeit seit Langem, dass Sie mal wieder durchschnaufen konnten, oder?

Sebastian Völkl: Sicherlich, ja. Aber das Impfen ist ja trotzdem weitergegangen. Nach wie vor haben wir in den mobilen Teams viele Impfungen gehabt, die ich ja mit den niedergelassenen Ärzten koordiniere. Da ging es genauso weiter, in der vergangenen Woche hatten wir jeden Tag einen Einsatz und impfen da zusammen mit dem BRK zwischen 100 und 300 Leute. Das ging trotz meines Urlaubs weiter.

Wer wird mit diesen Teams aktuell geimpft?

Völkl: Das sind Menschen, die in Lebensmittelbetrieben arbeiten, Wahlhelfer oder andere priorisierte Gruppen. Es gibt im Landkreis immer noch den ein oder anderen, der in einer erhöhten Priorität ist und noch keine Impfung hat, und da sind wir dran. Das ist ein gemischtes Bild, es gibt jetzt nicht mehr so viele Bettlägerige, die man Zuhause impfen muss. Das war ja anfangs vor allem die Aufgabe der mobilen Teams, diese Menschen zu impfen, die körperlich nicht in der Lage dazu waren, in ein Impfzentrum zu kommen. Weil das so gut funktioniert hat, haben wir das auf einen größeren Personenkreis ausgeweitet und sind da nach wie vor unterwegs. Das ist auch eine Entlastung des Impfzentrums, das schon viele Impfungen macht. Wenn man es schafft, so jeden Wochentag bis zu 100 Leute zu impfen, kommt da schon einiges zusammen. An diesem Wochenende impfen wir dazu mal wieder am Samstag und Sonntag.

Dafür ist genug Impfstoff da? Denn in den vergangenen Wochen war ja viel zu wenig Impfstoff für die Erstimpfungen vorhanden.

Völkl: Das stimmt. Das wurde auch reduziert. Aber jetzt ist wieder mehr Impfstoff gekommen. Es waren aber auch einige Zweitimpfungen dabei. Wir haben die mobilen Teams schon länger, neulich gab es in einer Woche nur Zweitimpfungen, die müssen wir ja auch machen. Wir können ja nicht nur einmal impfen. Wir haben alle weniger Erstimpfungen gehabt, die niedergelassenen Ärzte konnten teilweise auch gar nicht Impfstoff für die Erstimpfungen bestellen. Da lag der Fokus eben auf den Zweitimpfungen.

Wie weit ist der Landkreis Donau-Ries mit dem Impfen?

Wie gut funktioniert es mit dem Impfen im Kreis?

Völkl: Wir sind immer noch überwältigt von der Menge an Leuten, die sich impfen lassen wollen, ohne Rückfragen zu haben, es gibt viele Menschen, die kommen zum Impfen und fragen gar nicht was: ’Hauptsache, ich bin geimpft.’ Die sind danach glücklich und fühlen sich erleichtert, das kann ich selbst bestätigen. Wir haben immer noch Leute auf den Wartelisten.

Die Bereitschaft in der Bevölkerung ist also hoch?

Völkl: Man kommt langsam in den Bereich, wo Menschen kritischer sind, die zurecht Aufklärungsgespräche fordern und das machen wir auch. Das ist intensiver. Übrigens, nur nebenbei gesagt: Wenn jemand eine halbe Stunde zu mir kommt, um über die Impfung zu reden, wird das ein Minusgeschäft. Wir machen das, das ist unsere Aufgabe, aber das wird nirgends abgedeckt, denn die Praxis steht in der Zeit. Das ist auch nicht ganz fair.

Aber muss man die Menschen zur Impfung motivieren?

Völkl: Es ist mal so, mal so. Viele sind schon geimpft, das macht es aufwendiger, wenn einer sagt, er ist schon geimpft und ich noch jemand anders suchen muss. Wer eine Impfung hat, muss sich wieder abmelden, wenn er geimpft ist. Die Impfung ist nur ein paar Stunden haltbar, das macht es kompliziert, wenn einer vorher nicht absagt. Aber es ist auch schön, wenn man suchen muss, weil schon viele Leute geimpft sind. Die Impfbereitschaft ist bei uns im Landkreis relativ gut. Einige sagen, sie wollen drüber reden. Wenige lehnen das grundsätzlich ab. Und um die mache ich mir keine Gedanken, erst mal machen wir die, die wollen. Wir müssen schauen, dass wir eine gewisse Zahl impfen. Aber mir ist noch etwas anderes wichtig.

Verschwörungsmythen haben nichts mit standesgemäßem ärztlichen Verhalten zu tun

Nämlich?

Völkl: Das war auch in der Ärztekammer ein wichtiges Thema. Es gibt vereinzelt, in allen Landkreisen, das ist kein Donau-Ries-Problem, den ein oder anderen impfkritischen Arzt. Das soll auch so sein, das ist okay. Es ist immer wichtig, dass man auch kritische Stimmen hat und nicht auf jeden Zug aufspringt. Nur: Wenn ich die Sachebene verlasse und zu Verschwörungsmythen komme, hat das nichts mehr mit standesgemäßem ärztlichen Verhalten zu tun, sondern da bewegen wir uns in einem Bereich, in dem man die ärztliche Eignung hinterfragen muss.

Das kommt bei uns im Landkreis vor?

Völkl: Es gibt vereinzelte Menschen, die eine medizinische Ausbildung haben, und sich so positionieren, dass es Corona nicht gibt. Da machen wir Kammern die Regierung auch drauf aufmerksam, egal ob Facharzt, Hausarzt oder gerade Heilpraktiker. Da gibt es Möglichkeiten, die werden wir auch ausschöpfen. Kritik: Ja, immer. Es muss auch jemand nicht impfen, der sagt, ich bin nicht dafür, da zwingt einen niemand einem dazu. Aber, wenn man den Leuten aktiv von einer Impfung abrät und die zu uns kommen und sagen, mein Doktor hat gesagt, ich soll mich nicht impfen lassen, dann geht das zu weit. Da bin ich enttäuscht, das ist eine aktive Arbeit gegen das, was 99 Prozent der Ärzte hier leisten. Das verunsichert die Leute maximal, denn Ärzte sind erst mal Vertrauenspersonen. Die wissen gar nicht, was sie anrichten.

Ein Punkt im Zusammenhang mit dem Impfen ist der Aufwand drumherum. Wie war diesbezüglich die Lage in den vergangenen Wochen bei den Ärzten?

Völkl: Es ist so: Unser normales Tagesgeschäft ist wieder genauso viel wie immer. Gleichzeitig ist es so, dass alle Fachgruppen, auch Kinderärzte und Gynäkologen, impfen, denn wir haben eine niedrige Arztdichte. Das wurde ja auch bei der Bedarfsplanung festgestellt, dass wir drohend unterversorgt sind, also wir haben zu wenig Ärzte für zu viele Leute. Wir haben dadurch auch nicht so viele Kapazitäten zu impfen. Diejenigen, die die Impfung koordinieren, sind ja meistens die medizinischen Fachangestellten. Der ganze Ablauf kostet am meisten Zeit. Man muss den Patienten anrufen und die Priorisierung feststellen...

Obwohl diese inzwischen aufgehoben ist?

Völkl: Auch wenn das jetzt nicht mehr ganz so wichtig ist, muss man schon schauen, dass die kranken Leute als erstes geimpft werden. Dann muss man die Daten erheben, E-Mails mit den Aufklärungsbögen verschicken. Dann stellt man fest, dass derjenige die Impfung schon woanders bekommen hat. Bis Sie einen Menschen zur Impfung dahaben, ist das ein riesen Aufwand. Den schultert in erster Linie das nichtärztliche Personal. Der Pieks selber dauert ja nicht so lange. Wenn jetzt aber trotzdem das Telefon frei sein muss, für den Notfall und für den normalen Termin, geht es nicht, dass wir den ganzen Vormittag wegen Impfungen telefonieren. Da muss dann irgendwann auch ein Schnitt gemacht werden. Es werden von uns auch nicht mehr die Maximaldosen bestellt, weil wir das auch nicht mehr leisten können. Wenn man drei Ärzte hätte, könnte man theoretisch dann 360 Dosen Biontech und knapp 100 mit Astra bestellen. Aber das kann man nicht nebenher verimpfen, das geht nicht.

Weniger Ärzte bedeutet auch weniger Impfungen

Das liegt dann weniger am Impfstoff als an der Zahl der Ärzte?

Völkl: Ja, da muss man sagen, wird diese Sparpolitik deutlich. Das sieht man auch im Landkreis Dillingen, der mit den Impfungen hinter uns liegt. Nicht, weil die nicht impfen wollen, sondern weil es dort noch viel weniger Ärzte gibt. Das ist ein riesen Problem, das spüren wir hier im Landkreis auch. Klar, wenn wir noch zwei Praxen in Nördlingen mehr hätten, hätten wir noch mal 200 Impfungen mehr, das wäre ein Unterschied für diese 200 Menschen. Da merkt man, in den Landkreisen, in denen die Ärztedichte nicht so hoch ist, wird auch nicht so viel geimpft. Denn das Impfzentrum hat ja eine personelle und räumliche Begrenzung. Das was wir niedergelassenen Ärzte machen, sind bislang 40.000 Impfungen und da sind die Impfungen der mobilen Teams gar nicht mit eingerechnet. Die werden alle nebenbei gemacht.

Was ist denn in den vergangenen Jahren schief gelaufen, dass die Ärztedichte hier so niedrig ist?

Völkl: Das ist ein riesen Thema. Die Bürokratie, die bei uns Einzug gehalten hat, ist riesig. Die tatsächliche Zeit, die wir einen Patienten behandeln können, ist minimal im Vergleich zu dem, was wir drumherum für einen Aufwand haben. Allein die Patientenverwaltung, wenn es um eine Abrechnung, um Dokumentation geht, auch die Digitalisierung – die grundsätzlich sinnvoll ist, aber jetzt hopplahopp durchgedrückt wird – diese Dinge halten uns unglaublich auf. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wenn ich mich jeden Tag nur mit den Patienten beschäftigen könnte, könnten wir deutlich mehr Menschen versorgen. Und zwar ordentlich versorgen. Aber man muss nachmittagelang Abrechnungen machen, statt Leute zu versorgen, weil es so kompliziert ist.

Können Sie ein Beispiel dafür geben?

Völkl: Allein, wenn es darum geht, ein Rezept auszustellen. Man haftet dafür, dass man das günstigste Medikament rausgibt, muss aber trotzdem darauf achten, dass der Patient das kriegt, was er braucht. Ich kann nicht einfach sagen, hier haben Sie Ihr Ibuprofen. All das sind Sachen, was auch junge Leute abschreckt. In einer Klinik kann ich mich bis zu einem gewissen Stand auf die eigentliche Patientenversorgung konzentrieren. Das macht unseren Beruf der niedergelassenen Ärzte weniger populär. Noch dazu ist es, das muss ich ehrlich sagen, auch meine Generation, die sich auch gerne in einem Angestelltenverhältnis bewegt, weil es viel Aufwand ist. Personal, Dokumentation, Qualitätsmanagement, all das lockt die wenigsten Menschen in meiner Generation. Die Verantwortung ist gewaltig, das sieht man jetzt. Wir haben eine Pandemie, das hätte man vor zwei Jahren nicht gedacht. Das ist eine riesige Aufgabe für uns. Natürlich ist das unser Job, klar, dafür sind wir da. Aber wir merken jetzt unsere Grenzen.

"Müssen unsere Kliniken an eine Uniklinik anbinden"

Gibt es Möglichkeiten, wie man abseits der Bürokratie entgegensteuern kann, auch im Landkreis Donau-Ries?

Völkl: Ein Punkt ist, dass wir unsere Kliniken an eine Uniklinik anbinden müssen. Das muss nicht mal die in Augsburg sein, sondern irgendeine. Ich weiß nicht, wie kompliziert das ist, da kenne ich mich nicht aus. Aber da sollte man eine Anbindung schaffen, denn dann können wir quasi Studierende in der Ausbildung bei uns in den Kliniken beschäftigen. Dadurch können wir die herziehen. Gerade in dem praktischen Jahr, das jeder Arzt absolvieren muss, ist eine große Bereitschaft da, die Nase woanders reinzustecken. Wenn sie fünf Jahre in München gehockt sind, würden manche schon vielleicht sagen, ich gehe raus ins Ländliche, das PJ (praktische Jahr, Anmerkung) mache ich mal in Donauwörth oder Nördlingen. Da kann man parallel sagen, man schafft noch Wohnmöglichkeiten für die. So eine Anbindung wäre ein klarer Job für unsere Politiker. Ich möchte nicht schon wieder Dillingen nennen, aber ich bin beispielsweise ein Produkt aus Dillingen. Es war klar, Dillingen bietet das an, ich kann da das praktische Jahr machen, da habe ich sehr davon profitiert.

Gibt es noch weitere Ansatzpunkte?

Völkl: Was man noch grundsätzlich machen kann – das denke ich, hat man auch verstanden – ist, dass man weggeht von dem Zentralisierungsgedanken. Das gab es ja schon interessanterweise ein paar Wochen vor der Pandemie. Da wurde das ja vom Gesundheitsminister proklamiert, dass man Kliniken zumachen und sich auf ein paar größere Kliniken konzentrieren soll. Das ist für alle, die sich damit beschäftigen, junge Ärzte aufs Land zu bekommen, ein Schlag ins Gesicht. Wenn man die Zeitung aufschlägt und das als junger Arzt sieht, fängt der nicht dort an, wo die Klinik dann vielleicht mal zumacht. Noch dazu, wenn man da mal eine Familie hat. Das war ein unmögliches Signal.

Können Ärzte selbst auch dazu beitragen?

Völkl: Was man noch machen kann, ist, dass jeder Mediziner selbst versucht über den jeweiligen Verband, beispielsweise den bayerischen Hausärzteverband, Kontakt zu den Universitäten herzustellen. Sodass man Studierende motiviert, hierherzukommen. Wir haben immer wieder Farmulanten – das sind Leute, die Praktika machen – weil eine Praxis an eine Universität angebunden ist. Aber das müssen wir auf Krankenhausebene auch machen. Wenn der PJ-Student dann noch in Nördlingen oder Donauwörth einen Partner oder eine Partnerin kennenlernt, hat man den Fuß schon halb in der Tür und die Chance, dass der da bleibt. Häufig ist es so: Die Klinik machen die meisten jungen Ärzte noch, dann kommt bei vielen die Überlegung: Mache ich im zweiten Teil meines Arztlebens was anderes, vielleicht als niedergelassener Arzt? So ergänzen sich Klinik und Ambulanz. Über die Klinik kommen die Leute in die Region und das kann dazu beitragen, dass diese nach ein paar Jahren in die Ambulanz gehen. Aber die Chance dafür kriegt man erst, wenn die Leute hierher kommen. Und das geht erst, wenn die Anbindung da ist. Für mich ist diese Unianbindung das A und O. So wie das manche Praxen geschafft haben, muss das das gKU machen. Es muss ja nicht das nächstgelegene sein. Dillingen war auch an München angebunden.