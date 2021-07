Impfen, Ärtzemangel, Verschwörungsmythen: „Wir merken jetzt unsere Grenzen“

Plus Der ärztliche Koordinator des Landkreises Sebastian Völkl spricht über die Impflage im Donau-Ries und schildert, wie vielleicht gegen den Ärztemangel in der Region vorgegangen werden könnte.

Herr Völkl, Sie hatten gerade ein bisschen Urlaub. Das war vermutlich die erste Zeit seit Langem, dass Sie mal wieder durchschnaufen konnten, oder?