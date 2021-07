Impfen in den Betrieben: Beachtlich, wie dort gearbeitet wird

Plus Auch in den Firmen ist die Leistung beachtlich, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und die Menschen durch die Impfung zu schützen, meint Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

In den Impfzentren, in den Hausarztpraxen, bei den Fachärzten oder von mobilen Teams, selbst in vielen Firmen im Landkreis Donau-Ries wird Bürgerinnen und Bürgern inzwischen ein Impfangebot gemacht. Und selbst wenn nicht überall die Nachfrage gleich hoch ist, so zeigt sich doch: Wo die Kräfte mobilisiert werden, da läuft das Impfen wie am Schnürchen. Voraussetzung noch immer: Es wird genügend Impfstoff geliefert und es sind ausreichend Ärzte vorhanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen