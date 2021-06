Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Inzidenz bleibt über 50: Wann gelten welche Regeln?

Plus Im Landkreis Donau-Ries ist die Inzidenz am Donnerstag sprunghaft angestiegen, am Freitag liegt sie bei 50,8. Die Folgen könnten in den nächsten Tagen zu spüren sein.

Von Martina Bachmann

Private Feiern unter freiem Himmel mit bis zu 100 Gästen, ein verkleinerter Markt mit verkaufsoffenem Sonntag in Nördlingen, geöffnete Restaurants: Die niedrigen Inzidenzzahlen in den vergangenen Tagen haben im Landkreis Donau-Ries zahlreiche Lockerungen möglich gemacht. Am Donnerstag ist die Inzidenz nun sprunghaft auf 55,3 angestiegen - am Mittwoch lag sie noch bei 32,1. Am Freitag liegt die Inzidenz bei 50,8. Das könnte in einigen Tagen Folgen haben.

Themen folgen