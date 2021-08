Jugendliche können sich im Kreis Donau-Ries samstags impfen lassen

In den Impfzentren wird eine Sonderaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren angeboten. Vollständig geimpft ist bislang noch nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung.

52 Menschen im Landkreis Donau-Ries haben sich mittlerweile mit der Delta-Variante des Coronavirus angesteckt. Das teilt das Landratsamt in Donauwörth mit. 1564 Personen wurden nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 44 mit der südafrikanischen, eine mit der brasilianischen. Laut der Behörde lag die Zahl der insgesamt positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis am Donnerstag, 5. August, 10 Uhr, bei 6075 Personen liegt. 5884 von ihnen gelten bereits wieder als genesen. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Kreis liege bei 158, so das Landratsamt weiter. 33 Personen gelten momentan als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“.

Impfungen der Betriebsärzte nicht erfasst

In der vergangenen Woche konnten im Landkreis in den Arztpraxen und Impfzentren insgesamt 4856 Impfungen durchgeführt werden. Davon entfallen 1143 auf die Impfzentren und 3713 auf die niedergelassenen Ärzte. Zu den Impfungen der Impfzentren zählen laut Pressemitteilung auch die mittels mobilen Teams vor Ort in verschiedenen Kommunen durchgeführten Impfungen. Zusätzlich wurden auch weitere Impfungen von Betriebsärzten durchgeführt. Diese werden allerdings nicht erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen höher liegt. Insbesondere eine Sonderimpfaktion in Wemding wurde mit mehr als 60 Impfungen innerhalb weniger Stunden sehr gut angenommen.

Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries zum 1. August)133.921 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 76.859 auf die Impfzentren und 57.062 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben bislang 73.055 Bürger erhalten, dies entspricht 54,60 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 60.866 bisher durchgeführten Zweitimpfungen sind im Landkreis Donau-Ries nun 45,49 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Impfaktionen in Städten und Gemeinden

Fortan sind weitere Impfaktionen in unterschiedlichen Städten und Gemeinden geplant. Diese werden immer unter www.donau-ries.de/impfung veröffentlicht.

Jeden Samstag finden Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren statt. Diese können mit ihren Eltern ohne vorherige Terminabsprache zwischen 8 und 12 Uhr in den Impfzentren Donauwörth und Nördlingen das Gespräch mit Fachärzten suchen und sich bei Interesse impfen lassen. (pm)