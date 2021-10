Landkreis Donau-Ries

28.10.2021

Konzepte vernachlässigt, Infektionen nicht gemeldet: Das Gesundheitsamt schlägt Alarm

Die Corona-Warn-App auf Rot: So sieht es aus, wenn das Handyprogramm die Begegnung mit einem Menschen festgestellt hat, der seinen positiven Corona-Test angegeben hat. Das allein reicht jedoch nicht. Wer im Selbsttest auf Corona positiv ist, der muss sich an das Gesundheitsamt wenden, teilt die Behörde mit.

Plus Das Gesundheitsamt teilt mit, dass Hygienekonzepte in Krankenhäusern und Seniorenheimen nicht eingehalten werden. Die Behörde appelliert an die Bürgerinnen und Bürger.

Von Verena Mörzl

Nach mehr als eineinhalb Jahren in der Corona-Pandemie könnte man davon ausgehen, dass die Menschen das Corona-Einmaleins beherrschen. Die AHA-Regeln oder das Prozedere bei einem positiven Fall quasi im Schlaf aufsagen können. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Donau-Ries beobachtet derzeit jedoch einen anderen Trend. Der könnte dafür sorgen, dass die vierte Welle größer wird als eh schon vermutet. Es geht um Hygienekonzepte oder Vorkehrungen bei einer Infektion, die schlichtweg nicht mehr eingehalten werden.

