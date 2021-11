Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Müssen auch Corona-Patienten aus dem Donau-Ries ausgeflogen werden?

Plus Im Kreis Donau-Ries sind die Intensivbetten belegt. In manchen Orten Bayerns werden Intensivpatienten ausgeflogen. Wie gKU-Chef Busse und Professor Kuch die Lage einschätzen.

So manche Intensivstation in Bayern ist voll. Zu voll. Patienten müssen in andere, derzeit noch nicht so stark belastete Regionen Deutschlands ausgeflogen werden, damit es ein wenig Spielraum für die Behandlung der anderen Schwerkranken gibt. Wie ist die Lage in der Region? Ist es möglich, dass dies auch hier passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen