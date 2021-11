Landkreis Donau-Ries

Schuldenreport: Warum sich Menschen im Landkreis finanziell übernehmen

Plus Rund fünf Prozent der Bürger im Landkreis Donau-Ries können ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Für was sie ihre Geld ausgegeben haben.

Von Viktor Turad

Die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher hat in diesem Jahr auch im Landkreis Donau-Ries einen Tiefpunkt erreicht. Exakt 5,02 Prozent der Bevölkerung stecken so tief in den roten Zahlen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr pünktlich nachkommen können. Der Landkreis rangiert damit jetzt bayern- und deutschlandweit auf dem sehr guten 14. Platz. Dies geht aus dem Schuldneratlas 2021 hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform jetzt vorgelegt hat. Dass die Überschuldungsquote im Ries gesunken ist, bestätigen Nachfragen bei der Schuldnerberatung und beim Insolvenzgericht in Nördlingen. Und es zeigt sich, wofür die Menschen das Geld ausgegeben haben und wie tief sie in der Kreide stehen.

