Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Stippvisite in den Betrieben: Erst impfen, dann lockern?

Ein mobiles Impfteam ist am Freitagnachmittag bei der Brauerei Oettinger vor Ort und impft dort einige Mitarbeiter. In vielen anderen Firmen werden auch Betriebsärzte angefragt.

Plus In den Unternehmen im Ries stemmen mobile Impfteams und Betriebsärzte die Impfung gegen Covid-19. Der pragmatische Weg scheint dort der erfolgreiche zu sein.

Von Verena Mörzl

In einigen Betrieben im Ries heißt es in Sachen impfen derzeit: volle Fahrt voraus. Nicht nur Betriebsärzte werden eingesetzt, sondern auch die mobilen Impfteams des Landkreises. In den Unternehmen werden aus Besprechungsräumen kurzerhand kleine Impfzentren, wie eine Stippvisite bei der Firma Oettinger zeigt.

