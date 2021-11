Landkreis Donau-Ries

Unbearbeitete Corona-Fälle: Inzidenz wohl deutlich höher

Was ist zu tun, wenn ein Selbsttest positiv ist? Was muss man tun, wenn man von einer geschulten Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde? Das Gesundheitsamt beantwortet wichtige Fragen, auch zur tatsächlichen Zahl der mit Corona infizierten Personen im Landkreis Donau-Ries.

Von Martina Bachmann und Verena Mörzl

Steckt sich eine Person mit dem Coronavirus an, so muss sie sich isolieren. Das Gesundheitsamt kann inzwischen jedoch nur noch einen Teil der Kontaktpersonen verständigen, unter anderem sind das die sogenannten vulnerablen Gruppen. Wer darunter zu verstehen ist und wie man sich als Betroffener verhält, teilt die Behörde am Donnerstag erneut gegenüber unserer Redaktion mit. Sie äußert sich außerdem konkret zu den noch unbearbeiteten Corona-Fällen.

