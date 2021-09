Zwischen Maihingen und Dürrenzimmern entsteht ein neuer Radweg fürs Ries

Plus Der Radweg zwischen Maihingen und Dürrenzimmern soll schnell gebaut werden. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Stadt Nördlingen sogar Aufgaben des Landkreises übernehmen.

Zwischen Maihingen und Dürrenzimmern soll ein neuer Radweg gebaut werden – und die Stadt Nördlingen drückt jetzt aufs Tempo. Grund dafür ist ein Förderprogramm des Bundes, von dem die Stadt profitieren will. Das sieht vor, dass der Bund 80 Prozent der Kosten für einen neuen Radweg übernimmt – normalerweise gibt es nur eine Förderung von 40 Prozent. Der Haken: Der Bund hat eine feste Summe bereitgestellt. Und um tatsächlich zum Zug zu kommen, will die Stadt jetzt sogar mit dem Landkreis eine neue Vereinbarung abschließen.