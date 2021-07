RN-Apfelserie: Hochfeines Aroma aus Dänemark

Plus Ganz wenige Bäume im Landkreis grüßen vom nördlichsten Nachbarn Deutschlands. Was die Sorte auszeichnet.

„Huisi, Goasi, alles woaß i!“ Wirklich? Wussten Sie, dass im Huisheimer Ortsteil Gosheim ein findiger Apfelkenner vor vielen Jahren einmal eine Apfelsorte auf einen Baum gepfropft hat, von der vielleicht gut eine Handvoll weiterer Bäume in ganz Nordschwaben stehen?