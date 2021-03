20.03.2021

Landratsamt informiert zu Infektionen

Inzidenz im Kreis liegt noch unter 100

Von Martina Bachmann

Im Landkreis Donau-Ries gelten laut einer Mitteilung des Landratsamts, Stand 19. März, 10.15 Uhr, momentan 260 Personen als positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert liegt laut RKI bei 89. 102 Personen seien nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet.

Als Maßstab für die aktuell geltenden Regeln in einzelnen Regionen gelte der Wert der Infektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage. Nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag aufgrund technischer Probleme deutschlandweit keine solchen Inzidenzwerte veröffentlichen konnte und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) einen Wert von 97,9 nannte, waren die Befürchtungen groß, der Landkreis werde bereits heute die Schwelle von 100 überschreiten, heißt es in der Mitteilung. Das RKI nannte für den Landkreis gestern jedoch einen Inzidenzwert von 89.

Nachdem dieser Wert nach den zuletzt deutlich ansteigenden Zahlen positiv Getesteter wenig realistisch wirkte, erfolgte durch das Landratsamt nach eigenen Angaben eine Abstimmung mit der Regierung von Schwaben. Diese habe deutlich gemacht, dass allein der Tageswert des RKI maßgeblich sei, auch wenn dort technische Probleme vorhanden seien. Damit seien mit einem Richtwert von 89 aktuell keine weiteren Einschränkungen für den Einzelhandel und Privatpersonen zu erwarten.

Alle Schulen im Landkreis Donau-Ries dürften damit auch in der nächsten Woche Präsenzunterricht anbieten, solange der Mindestabstand gewährleistet werden kann, heißt es. Auch Kindertagesstätten dürften weiterhin im Regelbetrieb öffnen, die Betreuung muss dabei in festen Gruppen erfolgen.

Landrat Stefan Rößle stellt in der Mitteilung klar: „Beim Inzidenzwert (vom Freitag, Anm.) handelt es sich um eine fragliche Momentaufnahme, die keinesfalls bedeutet, dass wir uns im Moment auf einem guten Weg befinden. Im Gegenteil ist nach wie vor mit steigenden Zahlen zu rechnen.“ Nachdem das Infektionsgeschehen im Landkreis Donau-Ries eindeutig nicht stabil sei und steigende Infektionszahlen registriert werden, könnten momentan auch keine weiteren Lockerungen, die zum Montag, 22. März, möglich wären, umgesetzt werden.

Mitte vergangener Woche war bekannt geworden, dass in einem Betrieb in Nördlingen zehn Personen positiv getestet worden waren. Auf eine Anfrage beim Landratsamt heißt es, dass derzeit zwölf Fälle bestätigt seien, zwei davon mit besorgniserregenden Varianten. (pm/jltr)

