vor 21 Min.

Landratsamt korrigiert Todesfallzahl auf 35

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert über den aktuellen Corona-Stand. Der Stand der Todesfälle wird nach unten korrigiert.

Die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt - Stand 17. November 13.30 Uhr - bei insgesamt 1514. Hiervon gelten 1004 Personen bereits wieder als genesen.



Nach eingehenden Ermittlungen seitens des Gesundheitsamtes und der KVB konnte nun bestätigt werden, dass entgegen der im Gesundheitsamt eingegangenen Meldung eines positiven SARS-COV-2-Abstrichs bei einem mittlerweile verstorbenen Patienten in Rain keine Testung durchgeführt wurde.

Anzahl der Todesfälle im Donau-Ries-Kreis sinkt auf 35 Fälle

Wie es zu der fehlerhaften Meldung von Seiten der KVB kommen konnte, teilte diese bislang auch auf Nachfrage leider nicht mit. Die Anzahl der in Zusammenhang mit COVID-19 Verstorbenen sinkt damit auf 35 Fälle.



In der Folge gelten momentan 475 Personen als aktuell Infizierte, sogenannte „Indexfälle“.

Übernahme von Patienten aus Augsburg in die regionalen Krankenhäuser

Zuletzt wurden fünf positiv auf COVID-19 getestete Patientinnen und Patienten aus Augsburg zur Behandlung in den lokalen Krankenhäusern übernommen.

Bereits am 3. November wurde Dr. Axel Heller, tätig am Universitätsklinikum Augsburg, zum „Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung“ im Bereich des Rettungszweckverbandes ernannt, heißt es in der Mitteilung.

Er agiert als Bindeglied zwischen den Krankenhäusern im Bereich des Rettungszweckverbandes, dieser umfasst die Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries, um die Patientenströme zu koordinieren. Bei aktuellen Engpässen kann der Ärztliche Leiter Krankenhauskoordinierung erforderliche Maßnahmen anordnen, um Patienten bei Bedarf zwischen den Kliniken umzuverteilen.

Das könnte Sie auch interessieren: