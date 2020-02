05.02.2020

Landschaftswunden in Paradiese verwandeln

Rieser Landschaftsschützer kooperierten auch 2019 mit der Heide-Allianz

Von Ronald Hummel

Die Mitglieder des Rieser Naturschutzvereins, der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und der Rieser Naturstiftung sind auch 2019 direkt in der Landschaft aktiv gewesen, deren Schutz ihnen am Herzen liegt. Heraus stach dabei der Startschuss zum dreijährigen Projekt „Von Wunden in der Landschaft zu Naturparadiesen“ im Zusammenwirken mit der Heide-Allianz. Die beim Bayerischen Naturschutzfonds beantragte Förderung für das Projekt wurde bewilligt und somit stehen bis Ende 2022 Mittel zur Verfügung, aus 70 ehemaligen Material-Entnahmestellen, sprich Steinbrüchen, geeignete Stellen auszuwerten, um sie landschaftlich aufzuwerten. Die Umweltbildung wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, wobei erstmals der Geopark mit der Heide-Allianz zusammenarbeitet. Die abgeschlossene „Inwertsetzung“ des Keller-Steinbruchs bei Holheim soll dafür wertvolle Erfahrungen liefern.

Umweltbildung wurde unabhängig von diesem Projekt auch 2019 in zahlreichen Führungen und Vorträgen realisiert, die zum Teil auch gleichzeitig im überregionalen Rahmen der „Bayern TourNatur“ stattfanden. Sie reichten von Familienwanderung im Südostries und Entdeckungsreise zu Reptilien und Biotopen im Hürnheimer Tiefental über eine Wanderung durchs Mauchtal bis zum Infostand am Schwäbischen Imkertag in Wemding oder eine Führung rund um Kirchheim in Kooperation mit der Lebenshilfe. Für die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe erhielt der Rieser Naturschutzverein eine Auszeichnung als offizielles Projekt der UN-Dekade. Der Arbeitskreis (AK) Ornithologie sammelte wieder wertvolle Daten der Rieser Vogelwelt. Der AK Gebäude- und Großhöhlenbewohner brachte etliche Nistkästen für Hornissen und Schleiereulen an, der AK Reptilien sammelte Meldungen von Reptilienfunden, der AK Amphibien fand wieder viele Helfer bei der Krötenrettung und auch die AKs Gewässeruntersuchung, Botanik und Postversand waren aktiv.

Übers Ries verteilt führten die Naturschützer obligatorische Pflegearbeiten durch, zum Teil unterstützt von Nördlinger Schülern. Die Heidepflege konzentrierte sich 2019 auf Flächen am Schnitzberg bei Huisheim, bei Untermagerbein westlich der Gemeinde sowie rund um den Hagerberg und am Kleinen Hühnerberg zwischen Großsorheim und Kleinsorheim. Viele weitere Aktionen vom Blühwiesen-Pflanzen bis zur Fortführung der Eremitenkäfer-Erforschung fanden in Zusammenarbeit mit Profis oder engagierten Naturschützern statt - die Vernetzung mit anderen Einrichtungen reichte vom Infostand auf der Donau-Ries-Ausstellung bis zur Mithilfe bei der Müllsammelaktion des Abfall-Wirtschaftsverbandes. (hum)

Der Rieser Naturschutzverein und die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried werden heuer 50 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum wurde 2018 und 2019 eine umfangreiche Chronik erstellt.

Themen folgen