00:32 Uhr

Landwirt schwer verletzt

Der Mann wird zwischen Anhängern eingeklemmt

Schwerer Unfall in Marktoffingen: Ein Landwirt ist am Sonntag zwischen zwei Anhängern eingeklemmt worden. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag: Der 79-jährige Landwirt wollte nach Angaben der Polizei zwei landwirtschaftliche Anhänger verbinden, als er wohl versehentlich eine Bremse löste. Ein mit Weizen beladener Anhänger setzte sich in Bewegung und klemmte den Mann ein.

Der 79-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht, sagte die Polizei am Montagmorgen. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. (AZ)

