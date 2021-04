09:26 Uhr

Landwirt übersieht Vorfahrtsberechtigte bei Nittingen: Frontlader durchbohrt Auto

Am Mittwoch war die Nördlinger Polizei bei einem Unfall bei Ehingen am Ries im Einsatz.

Ein Landwirt übersieht in seinem Fahrzeug eine Autofahrerin, die in Richtung Ehingen am Ries fährt. Seine Frontladergabel durchbohrt die Windschutzscheibe des Autos.

Ein Landwirt hat beim Abbiegen auf eine Straße bei Nittingen eine Autofahrerin übersehen und ist mit seinem Frontlader in das Auto gestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr die 82-Jährige am Mittwoch mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Nittingen in Richtung Ehingen. Ein 51-jähriger Landwirt fuhr zur gleichen Zeit mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf einen Feldweg. Unfall bei Ehingen am Ries: Beteiligte nur leicht verletzt An der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße übersah er die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Landwirt hatte die Gabel seines Frontladers nicht hochgestellt und so bohrte diese sich dieser durch die Windschutzscheibe des Autos und verkeilte sich dort. Die 82-Jährige wurde dabei nur leicht verletzt. Der Landwirt erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (pm) Lesen Sie auch: Schleichverkehr beim „Blitzmarathon“ im Donau-Ries-Kreis

