Landwirte legen Verkehr lahm

Kein Durchkommen war am Mittwochabend am Kreisverkehr an der Wemdinger Unterführung.

Plus Bauern aus dem Landkreis sind Teil einer deutschlandweiten Protestaktion. Das sagen die Polizei und die Initiative der Landwirte zum Stau an der Wemdinger Unterführung.

Von Anja Ringel

Stockender Verkehr auf der B25 bei Möttingen, Stau in Nördlingen am Kreisverkehr bei der Wemdinger Unterführung genauso wie am Ehringer Kreisverkehr. Schuld an dem kleinen Verkehrschaos im Landkreis waren am Mittwochabend weder Unfälle noch Baustellen – sondern Traktoren.

Bei einem sogenannten Schlepper-Flashmob in Möttingen versammelten sich rund 20 Traktorfahrer, um parallel zur Fahrbahn der B25 gegen die neue Düngeverordnung zu demonstrieren. Die Aktion sei beim Landratsamt angemeldet gewesen, sagt Pressesprecherin Gabriele Hoidn. Der Flashmob war Teil einer deutschlandweiten Protestaktion von „Land schafft Verbindung“, einer Initiative von Landwirten. Anlass dafür seien Solidaritätsbekunden gegenüber den Bauern in den Niederlanden, die ebenfalls am Mittwoch demonstrierten, schreibt die Initiative auf ihrer Webseite. Außerdem solle dadurch gegen die aktuelle Agrarpolitik protestiert werden. Als sich die Landwirte nach der Aktion auf den Heimweg machten, führte das nach Angaben der Nördlinger Polizei zu erheblichen Behinderungen. Teilweise sei der Verkehr in Richtung Nördlingen komplett zum Erliegen gekommen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Grund: Die Traktorfahrer seien in „gemächlichem Tempo“ im Konvoi gefahren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Polizei ermittelt wegen "Nötigung im Straßenverkehr" Kurz vor 18 Uhr sei den Beamten dann eine weitere Verkehrsbehinderung gemeldet worden, sagt Gerd Bergdolt von der Polizeidienststelle Nördlingen. Diesmal blockierten laut Bergdolt 15 bis 20 Traktorfahrer den Kreisverkehr an der Wemdinger Unterführung. Andere Fahrzeuge konnten weder in den Kreisverkehr noch hinausfahren. Die Polizei habe rund 20 Minuten gebraucht, bis sich der Stau aufgelöst habe, sagt Bergdolt. Eine Aktion, die für sechs Traktorfahrer nicht ohne Folgen blieb: Gegen diese wird nun aufgrund der bewusst herbeigeführten Störung wegen „Nötigung im Straßenverkehr“ ermittelt, teilt die Nördlinger Polizei mit. Die Aktion sei nicht geplant gewesen, sagt Jasmin Döbler, Sprecherin der Initiative „Land schafft Verbindung Nordschwaben“. Sie schildert die Ereignisse wie folgt: Nach der Veranstaltung hätten einige Landwirte beschlossen, noch zusammen nach Nördlingen zu fahren. Am Kreisverkehr hätten sich dann zufällig Traktorfahrer getroffen, die aus verschiedenen Richtungen nach Nördlingen gekommen seien. Landwirte erhalten unterschiedliche Reaktionen Döbler sagt weiter, es sei nicht der Fall gewesen, dass die Traktorfahrer mehrmals gekreiselt seien. Lediglich eine kleine Gruppe sei einmal um den Kreisverkehr gefahren, um Kollegen wiederzufinden. Der Verkehr sei dann unter anderem zum Erliegen gekommen, als ein Kollege eine Seite des Kreisverkehrs „zugemacht habe“. Er habe das jedoch nur gemacht, damit die Schlepper wieder aus dem Kreisverkehr herausfahren können, sagt Döbler. Neben Nördlingen habe es zum Beispiel auch in Ehringen, Itzing, Donauwörth und Hainsfarth nicht abgesprochene Treffen gegeben. Man habe die Verbraucher auf keinen Fall ärgern wollen, entschuldigt sich die Sprecherin. Vielmehr wolle man mit Aktionen wie der in Möttingen auf die Situation der Landwirte aufmerksam machen. Sie berichtet, dass die Landwirte teilweise an der Straße bejubelt wurden. Es gebe aber auch andere, die für den Protest kein Verständnis aufbringen können. Ähnlich sehen die Kommentare auf unserer Facebook-Seite aus. Während einige den Protest unterstützen, beschweren sich andere über die Art und Weise. Eine Leserin schreibt, sie sei über eine Dreiviertelstunde im Stau gestanden. Die Aktion in Möttingen sei die letzte für dieses Jahr gewesen, sagt Döbler. Jetzt sei erst einmal Weihnachtszeit.

