vor 42 Min.

Landwirte protestieren bei Besuch von Joachim Herrmann

Landwirte protestierten am Donnerstagabend bei einem Besuch von Innenminister Joachim Herrmann in Möttingen.

Joachim Herrmann besuchte am Donnerstagabend den CSU-Ortsverband in Möttingen. Etwa 35 Landwirte protestierten gegen Auflagen und positionierten sich mit ihren Traktoren an der Bundesstraße.

Joachim Herrmann hat am gestrigen Abend der Gemeinde Möttingen einen Besuch abgestattet. Er kam zu einer Veranstaltung des CSU-Ortsverbands Möttingen. Eine Gruppe von Landwirten nutzte das für einen Protest. Etwa 30 von ihnen stellten sich mit ihren Traktoren an der B25-Ausfahrt von Kleinsorheim auf, vier weitere standen vor dem Bürgerzentrum in Möttingen. Die Landwirte forderten mehr Respekt für ihre Arbeit ein und weniger Auflagen, die sie zu erfüllen hätten.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich und löste sich nach einem Gespräch zwischen dem bayerischen Innenminister und Kreisobmann Karlheinz Götz auf. Die Landwirte fuhren zudem hupend am Bürgerzentrum in Möttingen vorbei.

Themen folgen