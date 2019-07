vor 54 Min.

Landwirts-Gehilfe muss mit Heli in Uniklinik geflogen werden

Nach einem Unfall im Ries wurde ein Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik geflogen. (Symbolbild)

Der Fuß des 21-Jährigen wird in Appetshofen unter einer Zwei-Tonnen-Maschine eingequetscht. Ein Vierjähriger soll die Hydraulik betätigt haben.

Der Angestellte eines landwirtschaftlichen Hofes in Appetshofen ist am Dienstagabend mit dem Hubschrauber in díe Uniklinik nach Augsburg geflogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er bei Arbeiten auf dem Hof verletzt.

Unfall auf Hof in Appetshofen

Gegen 18 Uhr soll ein Landwirt mit seinem Angestellten ein Anbaugerät an einem Traktor, das in etwa zwei Tonnen wiegt, montiert haben. Während der Montage stieg laut Polizei der vierjährige Sohn des Landwirtes unbemerkt auf den Traktor und betätigte versehentlich den Hydraulikhebel, welcher vom Landwirt nicht gesichert worden sein soll.

Das Anbaugerät sank nach unten und quetschte den linken Fuß des 21-jährigen Angestellten ein. RN

