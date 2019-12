vor 26 Min.

Langer Beifall für die Sänger

Nördlinger Chorgemeinschaft tritt in Sankt Salvator auf

Von Ernst Mayer

Im gemeinsamen Gesang der Gemeinde mit „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ wurde der geistliche Charakter des Adventskonzerts der Chorgemeinschaft Nördlingen hervorgehoben. Mit dem von Michael Prätorius vor mehr als 400 Jahre gesetzten Lied „Es ist ein Ros’ entsprungen“ wurde das Geheimnis der Weihnachtszeit angekündigt. In dem aus Ghana stammenden „Wasma Ajelile“ wurde diese Erwartung in einer mit rhythmischer Bongobegleitung eher ausgelassenen Stimmung ausgedrückt. Cello und Blockflöte leiteten den mittelalterlichen Hymnus „O komm, o komm, Immanuel“ ein. Das baskische Volkslied, das als „Gabriel’s message“ durch Popsänger Sting berühmt wurde, handelt von Marias Berufung zur Mutterschaft für den Retter Jesus. Mit Wolfgang Königs Lieder „Immanuel, Immanuel“ und „Komm in diese Welt, mein Kind“ vertiefte der Chor dieses Geschehen in modernen Chorsätzen.

Für einen Block anspruchsvoller Chorkompositionen wurde ein Projektchor für besondere Aufgaben gebildet, der neuere englisch-amerikanische Carol Songs in vier emotional gestalteten Sätzen darbot Sie sind durch die Interpretationen von Mark Lowry – „Hast du es geahnt?“, Phil Collins – „Dir gehört mein Herz“ und Scott Hoying – „That’s Christmas to me“ in der Popmusik bekannt geworden. Dazu passte auch das sehr fromme und berührende „Weihnachtswiegenlied“ von John Rutter, einem englischen Chorkomponisten, von Anna Stängle mit dem Cello einfühlsam begleitet. Pianist Kurt Moll war dem Chor ein sicherer Begleiter, Klaus Ortler verband die Gesangsteile auf der Orgel mit schön improvisierten Advents- und Weihnachtsmelodien.

Mit Kinderstimmen ergänzt versuchte der Chor mit seinen Chorleitern Elke und Kurt Moll eine Initiative bekannt zu machen, die vom Carus-Verlag als Benefiz-Maßnahme zu seinem zehnjährigen Bestehens angeregt wurde. Um das Singen mit Kindern zu fördern, werden zahlreiche Liedernoten von dem Verlag kostenlos zur Verfügung gestellt, damit das gemeinsame Singen von Eltern und Kindern wieder einen Platz in den Familien finden möge.

Dafür sind unter dem Titel „Wir Kinder sind die Zukunft“ von Komponist Bernd Stallmann (alias Pasquale Thibaut) Liedern gesungen worden („Der Traum der Weihnachtszeit“, „Licht der Weihnachtszeit“), die für einen stimmungsvollen Ausklang des Konzertes geeignet waren, und wie das gemeinsam gesungenen Lied „Tochter Zion“ die Ankunft des David-Sohns Jesus verkündeten. Die in den Schlussgesang miteinstimmenden Besucher der voll besetzten Salvatorkirche Nördlingen bekundeten ihre Freude über das Singen der vielen schönen Lieder durch minutenlangen Beifall.

