Langlauf und Skating: Loipen rund um Schweindorf gespurt

Nach Angaben des Forstreviers Ederheim sind die Loipen rund um Schweindorf gespurt.

Rund um den kleinen Ort Schweindorf (Ostalbkreis) befinden sich gespurte Loipen von dreieinhalb bis 17 Kilometern Länge, die auf verschiedene Arten kombiniert und durchquert werden können. Eine Skaterbahn mit drei Kilometern Länge befindet sich im Nordwesten des Langlaufreviers beim Parkplatz an der B 466.

Die Stadt Nördlingen informiert auf ihrer Homepage auch über Parkmöglichkeiten. Parken können Wintersportler an der B 466, am Wanderparkplatz zwischen B466 und Schweindorf am Waldrand, oder in Schweindorf an der Gemeindehalle (Carl-Bonhoeffer-Halle). Die Loipen dürfen nur mit Skiern befahren werden. Für Wanderer sind Waldwege geräumt. Eine Karte finden Sie unter diesem Link oder auf dem nachfolgenden Foto.

Karte zeigt die Loipen rund um Schweindorf. Bild: Forst BW

Der zuständige Revierförster teilt mit, dass die Schweindorfer Loipen gespurt seien und „sehr gut angenommen“ werden. Auch an der Wetterlage soll sich über das Wochenende hinweg nichts ändern. Es sind die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. (RN)

