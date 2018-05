Lastwagen fährt auf Roller auf

Eine 17-Jährige, die in Richtung Nördlingen unterwegs war, wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein Lastwagen ist am Samstag, gegen 7.50 Uhr, auf eine 17 Jahre alte Mofafahrerin aufgefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr die junge Frau auf der B 25 in Richtung Nördlingen. Auf Höhe Knittelsbach wurde sie zunächst von einem Autofahrer überholt. Der dahinter fahrende 37-jährige Lkw-Fahrer übersah offenbar die Mofa-Fahrerin. Er fuhr auf, die 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt, so die Polizei. Am Mofa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß nicht an und fuhr weiter. Die Polizei fahndete nach ihm und konnte ihn schließlich auf der B2 bei Donauwörth anhalten. Die Personalien des Fahrers wurden festgestellt, die Daten des Fahrtenschreibers ausgelesen. (pm)