Sängerin Lotte bestätigt Auftritt bei Festival auf Schloss Kapfenburg

Die Sängerin sagt für das Festival auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim zu. Musiker aus der Region sollen ebenfalls die Chance bekommen, bei der Veranstaltung zu spielen.

Sängerin Lotte hat ihren Auftritt beim Festival Schloss Kapfenburg bestätigt! Die gebürtige Ravensburgerin ist der neue Stern am Pophimmel und wird unter anderem an der neuen Staffel von „ Sing meinen Song“ teilnehmen. Das Konzert beim Festival am Samstag, den 23. Juli, steht dabei ganz unter dem Zeichen unseres Stiftungsauftrags: der musikalischen Nachwuchsförderung.

Band-Contest für Musiker aus der Region

Während Lotte den Durchbruch schon geschafft hat, wird vor ihr der Singer und Songwriter Lias auf der Bühne stehen, der am Beginn seiner Karriere steht. Zudem werden wir einem Support aus der Region die Gelegenheit geben, auf der Festivalbühne zu stehen. Wer? Das steht noch nicht fest, denn es wird einen Band-Contest geben. Mehr Infos hierzu folgen.

Der Vorverkauf für das Konzert startet am Dienstag, 23. November um 10.00 Uhr.