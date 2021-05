Unbekannte schneiden Stück aus Tartanbahn heraus

Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern und bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Anlaufbahn zur Weitsprunggrube an der Deutsch-Orden-Schule in der Lauchheimer Hauptstraße ist beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende ein etwa ein mal zwei Meter großes Stück aus der Bahn herausgeschnitten.

Polizeiposten Westhausen bittet um Hinweise

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen entgegen, Telefon 07363/919040. (pm)

