vor 28 Min.

Lebenshilfe stellt Kästen für Maierbier her

Kooperationspartner sind fast Nachbarn

Die Firma Maierbier kooperiert mit der Donau-Ries-Werkstätten GmbH der Lebenshilfe Donau-Ries. Auf der Suche nach einem neuen Lieferanten für seine Holz-Bierkisten stieß Inhaber Christian Maier schnell auf die Donau-Ries-Werkstätten. „Ein Probelauf zeigte eine sehr hohe Qualität der Produktion und Beständigkeit der neuen Kisten, ebenso passte es gut in die Philosophie unserer Brauerei, regionale Partner zu haben“, betonte Christian Maier bei der ersten Übergabe.

Die Firma Maierbier ist ein Nördlinger Familienunternehmen, das von Christian Maier im Jahr 1998 als eine kleine „Kellerbrauerei“ in Wechingen gegründet wurde. Im Jahre 2006 begann er mit den Planungen und den Renovierungsarbeiten eines Fabrikgebäudes in der Nürnberger Straße, um die Firma nach Nördlingen zu verlegen. „Der Umzug in größere Räumlichkeiten war dringend notwendig“, so Maier. Inzwischen ist Maierbier die einzige in Nördlingen ansässige Brauerei und produziert acht verschiedene Biere sowie zwei verschiedene Limonadensorten. Die Donau-Ries-Werkstätten GmbH, die ein Tochterunternehmen der Lebenshilfe Donau-Ries ist, arbeitet an den Standorten in Nördlingen und Asbach-Bäumenheim in zahlreichen Bereichen wie zum Beispiel der Landschaftspflege, der Metallverarbeitung, diversen Montagen, der Hauswirtschaft, im Recycling, einer Wäscherei sowie auch einer Schreinerei.

Gerhard Ostermeyer (Abteilungsleiter Holzbearbeitung) berichtet, dass für die Herstellung der Bierkästen bis zu acht Mitarbeiter beschäftigt werden können. Die Produktion der Kisten ist in sieben Bearbeitungsschritte aufgeteilt. Insgesamt sind in der Schreinerei täglich 15 Mitarbeiter beschäftigt. Der Werkstattleiter Michael Hesselt betonte, dass man stolz darauf sei, für die lokal ansässige Brauerei Maierbier produzieren zu dürfen. (pm)

