Lehmingen

07:00 Uhr

Standort "vermurkst"? Diskussion um Lehminger Baugebiet

Plus Auf der Bürgerversammlung geht es um das Thema Bauen. Eine Bürgerin wirft der Stadt Oettingen vor, einen Standort „vermurkst“ zu haben, Heydecker wehrt sich.

Von Matthias Link

Auf der Bürgerversammlung im Oettinger Stadtteil Lehmingen am Mittwochabend ist über mögliche Standorte für ein neues Baugebiet diskutiert worden. Bürgermeister Thomas Heydecker sagte bezüglich der Grundstücksverhandlungen: „Es laufen Gespräche, aber bisher zähe“. Lehmingen sei sowohl geographisch als auch von der Dorfentwicklung her in einer schwierigen Lage, denn die Bevölkerung mit aktuell 268 Einwohnerinnen und Einwohnern sei am Schrumpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen