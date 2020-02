Lehrer im Donau-Ries sind „am Limit“

Plus 150 Lehrer protestieren in Löpsingen gegen steigende Anforderungen, unterschiedliche Bezahlung und hohe Arbeitsbelastung. Politikern schlägt der Frust entgegen.

Die Lehrer im Saal sind wütend. Im Löpsinger Gasthaus Adler haben sich 150 von ihnen versammelt, die meisten arbeiten im Schulamtsbezirk Donau-Ries. Manche sind auch aus den Nachbarlandkreisen zum dezentralen Aktionstag des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) gekommen. Kreisverbandsvorsitzende Daniela Baumann ist Gastgeberin, Gudrun Meier, BLLV-Vorstandsmitglied im Bezirk Schwaben, moderiert die Veranstaltung „Jetzt sag i was dazu“. Sie begrüßt Wolfgang Fackler, Vorsitzenden des Ausschusses für öffentliches Recht im Bayerischen Landtag. Ihm schlägt laut und emotional unverhohlener Unmut der Lehrer entgegen.

Der CSU-Politiker sitzt dort als Vertreter einer Politik, die erst kürzlich mit einem Maßnahmenpaket auf den eklatanten Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen reagiert hat: mit der Heraufsetzung der Teilzeit von 15 auf 24 Unterrichtsstunden etwa. In Gymnasien gelten bereits 23 Stunden als Vollzeit. Zudem wurde das Vorruhestandsalter für sie auf 65 Jahre angehoben – als einzige Beamtengruppe.

Lehrer schildern in Löpsingen schwierigen Alltag

Etliche Lehrer schildern den Schulalltag, in dem Ausnahmen längst die Regel sind: verhaltensauffällige Kinder, fordernde Eltern, Kinder mit Migrationshintergrund, die kein Wort Deutsch können und nebenher von der Lehrkraft integriert werden sollen. Förder- und Fachlehrer würden für Klassleiterstunden verheizt, heißt es. 60 Wochenarbeitsstunden seien keine Seltenheit.

Daraus folge ein Teufelskreis aus Krankheitsfällen der Lehrer und noch mehr Belastung für die Kollegen. Am Ende bleibe nur Resignation und das Ziel, alles nur noch irgendwie heil zu überstehen. Trotzdem betonen die Lehrkräfte immer wieder, wie leidenschaftlich gern sie Kinder unterrichten, dass sie allein wegen der Rahmenbedingungen „am Limit“ seien, wie es eine Lehrerin formuliert und hinzufügt: „Das Fass ist voll“.

Die aufgeheizte Stimmung ist ein einziger Hilfeschrei, ebenso wie der kursierende vierseitige Brandbrief einer Lehrerin an den Landtag. Der Landtagsabgeordnete Fackler erinnert daran, dass jahrzehntelang die Rahmenbedingungen verbessert worden seien, räumt aber resigniert ein, dass dies nun wieder zunichte gemacht worden sei. Gefragt, ob er Einblick in die Schul-Realität habe, antwortet er, vor allem an Vorlese-Tagen sei er einmal da. Das Publikum macht deutlich, dass solche Stippvisiten unmöglich Einblick in einen den anstrengenden Unterrichtsalltag ermöglichen könnten.

Das fordern die Lehrer von der Politik

Fackler erkennt schließlich den Ernst der Lage an: „Sagen sie mir, was ich von ihnen in den Landtag mitnehmen soll“, verlangt er und eine Lehrerin meint dazu hoffnungsvoll: „Sie sind der Erste, der bei einem Polit-Talk nach konkreten Lösungen fragt.“ Also erstellt man gemeinsam eine Liste von Anliegen: Die Gleichstellung mit anderen Schularten bei der Besoldung nach A 13 von Anfang an für Grund- und Mittelschullehrer ist eine Grundforderung. Verschlankung der ausgeuferten Zeugnis-Texte würde -zig Arbeitsstunden sparen. Geld für schulische Mitarbeiter soll freigemacht werden, beispielsweise für Sprachlotsen, die dauerhaft an der Schule bleiben, oder System-Administratoren im Rahmen des Digitalpaktes.

Dieses Thema betrifft den zwischenzeitlich erschienenen Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, denn eigentlich ist Bildung zwar Ländersache, für den Pakt aber hatte Berlin Geld bereitgestellt. Dieses könne aber bislang nur für die Fortbildung der Lehrkräfte eingesetzt werden, sagt er. „Man muss nachsteuern und die Aufgaben aus dem Digitalpakt speziell ausgebildeten Leuten übertragen; es sind nicht die eigentlichen Aufgaben der Lehrer.“

Wichtig für Kinder mit Migrationshintergrund seien eigene Deutschklassen, wie sie seinerzeit ans Ankerzentrum in Donauwörth angeschlossen waren. Dort vor dem eigentlichen Schulbesuch Deutsch zu lernen, wäre eine enorme Entlastung für Grundschullehrer. Eine flexiblere Lehrerausbildung kommt ebenso auf Facklers Liste wie die Ermahnung zu mehr Wertschätzung der Lehrer.

