Lehrer in einer Woche

In einem Crashkurs werden Seiteneinsteiger in Wallerstein vorbereitet

Von Matthias Link

Der Lehrermangel ist ein aktuelles Problem im Bildungssystem, das an Privatschulen noch stärker als an staatlichen Schulen zu spüren ist. An der Akademie Wallerstein werden Seiteneinsteiger ohne pädagogische Vorkenntnisse in einem einwöchigen Crashkurs auf den Alltag im Klassenzimmer vorbereitet. Die Akademie ist eine Fortbildungsstätte, die dem Schulwerk der Diözese Augsburg gehört, dem größten privaten und kirchlichen Schulträger in Bayern. Der Dachverband des Schulwerks Bayern, zu dem landesweit 178 Privatschulen gehören, listet auf seiner Website aktuell 125 offene Stellen für das kommende Schuljahr auf.

Der einwöchige Kurs in dem historischen Schulgebäude fand im vergangenen September zum ersten Mal statt und wurde für Seiteneinsteiger an Realschulen und Gymnasien angeboten. Die neun Teilnehmer kamen aus sehr unterschiedlichen Berufen: Es waren unter anderem ein Diplom-Mathematiker, eine Studentin der Kunstakademie, eine Hauswirtschaftsmeisterin, ein Schlagzeuglehrer und eine promovierte Chemikerin dabei.

In Wallerstein lernten sie die pädagogischen Grundlagen kennen und wie man eine Unterrichtsstunde plant und hält. Andreas Walch, der beim Schulwerk für Schulentwicklung zuständig ist, sagt, dass das Programm zusammen mit Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, entstanden sei und auf neuesten Erkenntnissen der empirischen Bildungsforschung aufbaue.

Danach gefragt, worauf es zu Beginn vor allem ankomme, sagt Walch: „Die Haltung überwölbt alles, die innere Haltung gegenüber dem Beruf des Lehrenden, gegenüber den jungen Menschen, gegenüber dem, was es heißt, Lernen zu unterstützen.“

Theorie und Praxis sind in Wallerstein eng verzahnt. Die Neu-Lehrer mussten an der benachbarten Realschule auch gleich erste Unterrichtsversuche machen. Dabei wurde der Unterricht gefilmt und anschließend analysiert. Die Schüler durften den Unterricht zudem per Schul-App bewerten. Das Ergebnis: Die Rückmeldungen der Schüler seien durchweg positiv gewesen. Auf Feedback werde überhaupt sehr großen Wert gelegt, sagt Walch. „Es ist wichtig, die anderen Sichtweisen einzuholen und mit allen am Lernprozess Beteiligten ins Gespräch zu kommen.“

An den Schulen, wo die Neuen anschließend eingesetzt wurden, seien die Erfahrungen ebenfalls rundweg gut, so Walch. Sowohl die Seiteneinsteiger selbst als auch die Schulleitungen seien sehr zufrieden. Im ersten Schuljahr haben die Neu-Lehrer noch einen Mentor an ihrer Seite. Nach etwa einem Jahr muss dann eine staatliche Prüfung abgelegt werden, um eine unbefristete Lehrerlaubnis vom Kultusministerium zu erhalten. Kommenden September soll der Kurs erneut stattfinden.

Das Thema Seiteneinsteiger wird kontrovers diskutiert

Der Einsatz von Seiteneinsteigern an den Schulen ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Kritiker sehen die Berufsprofessionalität der Lehrer in Gefahr, wenn die Standards wegen des Lehrermangels abgesenkt werden. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, sagt, dass bei Seiteneinsteigern die „Qualifizierung das A und O ist“. Sie warnt zugleich vor einer Überlastung der Mentoren, die die Neulinge nebenher betreuen müssten. Auch für Bernhard Baudler von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft steht die Qualifizierung im Mittelpunkt. „Schnellkurse reichen da mit Sicherheit nicht aus“, sagt er. Das Bayerische Kultusministerium vermeidet den Einsatz von Seiteneinsteigern an staatlichen Schulen soweit es geht und setzt auf das eigene Personal, das in Lehramtsstudiengängen ausgebildet wird.

